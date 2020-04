Microsoft To Do si aggiorna per iOS (Di martedì 21 aprile 2020) Il nuovo aggiornamento per Microsoft To Do, sviluppato per dispositivi alimentati da iOS, è disponibile al download portando correzioni e migliorie. Microsoft To Do – Versione 2.16 La versione 2.16 di Microsoft To Do risulta essere principalmente una versione di ottimizzazione dal punto di vista della stabilità. Il colosso di Redmond non ha lasciato un effettivo changelong per tale versione, ma ha comunque rilasciato due righe per i fix principali. I promemoria posposti aggiorneranno il tempo di ripetizione sul dispositivo dal quale è partita la posposizione invece di sincronizzare tutti i dispositivi. Gli eventi con ripetizione settimanali risulteranno solo nel giorno di attività eliminando un bug che li aggiungeva anche al giorno seguente. L’app ufficiale Microsoft è disponibile al Download sull’App Store di Apple o tramite il ... Leggi su windowsinsiders Microsoft Edge : aggiornata la versione stabile

Microsoft To Do per Windows 10 si aggiorna : completamento automatico menzioni

Entro un paio di settimane, Microsoft renderà disponibile il primo aggiornamento di quest'anno per Windows 10, che porterà il sistema operativo alla versione 2004 (May 2020 Update) e darà agli utenti ...

