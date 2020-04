L’ingiustizia dei fondi Ue (Di martedì 21 aprile 2020) I riflettori sono puntati sul prossimo Consiglio europeo, in programma tra meno di 48 ore. Bruxelles deve decidere quali strumenti mettere in campo per aiutare i Paesi dell’Unione europea a ricostruire le rispettive economie, vessate dalla pandemia Covid-19. Sul tavolo c’è già un pacchetto di proposte concrete, il cui contenuto ha tuttavia diviso l’Europa in due blocchi: da una parte c’è chi ritiene sufficiente questa prima offerta; dall’altra chi vorrebbe ulteriore supporto. E così, mentre Germania, Olanda e governi del Nord sostengono che l’Ue abbia fatto la sua parte, aprendo ad esempio a un Mes in formato light, Italia, Spagna e Francia battono i pugni sul tavolo e sognano gli eurobond. Nel frattempo, in attesa di capire come e se verranno sciolti i nodi relativi al Meccanismo europeo di stabilità e ai bond, vale ... Leggi su it.insideover (Di martedì 21 aprile 2020) I riflettori sono puntati sul prossimo Consiglio europeo, in programma tra meno di 48 ore. Bruxelles deve decidere quali strumenti mettere in campo per aiutare i Paesi dell’Unione europea a ricostruire le rispettive economie, vessate dalla pandemia Covid-19. Sul tavolo c’è già un pacchetto di proposte concrete, il cui contenuto ha tuttavia diviso l’Europa in due blocchi: da una parte c’è chi ritiene sufficiente questa prima offerta; dall’altra chi vorrebbe ulteriore supporto. E così, mentre Germania, Olanda e governi del Nord sostengono che l’Ue abbia fatto la sua parte, aprendo ad esempio a un Mes in formato light, Italia, Spagna e Francia battono i pugni sul tavolo e sognano gli eurobond. Nel frattempo, in attesa di capire come e se verranno sciolti i nodi relativi al Meccanismo europeo di stabilità e ai bond, vale ...

