L' ' effetto collaterale' del coronavirus | Triplicati i morti d' infarto

(Di martedì 21 aprile 2020) Francesca Bernasconi Dall'inizio della pandemia sono aumente le vittime per. E le procedure salvavita sono diminuite del 40%. I dati dello studio del Centro cardiologico Monzino di Milano In Italia, dall'inizio della pandemia da Covid-19, la mortalità peracuto è quasi triplicata. A sostenerlo è uno studio del Centro cardiologico Monzino di Milano, che conferma anche la diminuzione del 40% delle procedure intervestintiche di cardiologia salvavita, a causa della diffidenza dei pazienti nei confronti degli ospedali. "I pazienti arrivano in ospedale in condizioni sempre più gravi- ha spiegato Giancarlo Merenzi, responsabile dell'Unità di terapia intensiva cardiologica- spesso già con complicanze aritmiche o funzionali, che rendono molto meno efficaci le terapie che da molti anni hanno dimostrato di essere salvavita ...