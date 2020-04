Il Napoli sui rimborsi per gli abbonamenti e Napoli-Inter: «Aspettiamo decisioni definitive» (Di martedì 21 aprile 2020) La SSC Napoli ha emesso ieri sera un comunicato sul suo sito in merito ai rimborsi della gara di Coppa Italia Napoli-Inter e agli abbonamenti In merito alle numerose richieste di rimborso dei biglietti relativi alla gara di coppa Italia Napoli-Inter e di rimborso parziale degli abbonamenti validi per la stagione 2019/2020 – che stanno pervenendo al Club anche a seguito della pubblicazione di alcuni articoli di stampa dal contenuto contraddittorio e pertanto fuorviante – la SSC Napoli reputa indispensabile precisare che, allo stato e fintanto che le Autorità competenti non avranno assunto determinazioni definitive in ordine alle competizioni in corso, non sussistono i presupposti che consentano la configurazione di idonea procedura per dare seguito a qualsiasi ipotetico rimborso Non appena saranno note in via definitiva le decisioni delle ... Leggi su ilnapolista FOTO - L'ex Tonelli ricorda i tempi di Napoli : sui social il gol contro l'Udinese del 2018

