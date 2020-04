Il disastro lombardo sul Coronavirus. Responsabili politici e pure tecnici. Nel mirino dei 5S finiscono i dirigenti regionali. L’atto d’accusa in un’interrogazione a Montecitorio (Di martedì 21 aprile 2020) C’è un punto nodale su cui tutti concordano nell’analisi dei tragici numeri che arrivano, giorno dopo giorno, dalla Lombardia, la Regione più colpita dall’epidemia da Covid-19: qualcuno ha sbagliato. Non sappiamo ancora chi. Ma che ci siano delle Responsabilità, è fuor di dubbio. Sia ben inteso: parliamo ovviamente di Responsabilità – almeno in questa fase – politiche e amministrative, non giudiziarie che, semmai ci dovessero essere, seguiranno un percorso proprio, autonomo e indipendente. Ma è proprio per appurare le eventuali Responsabilità di gestione che la deputata lombarda M5S, Stefania Mammì (nella foto), ha presentato una corposa interrogazione rivolta al ministro della Salute, Roberto Speranza, e a quello per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Nell’atto, che La Notizia ha visionato, ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - l'assessore lombardo Gallera : “Noi da Milano abbiamo salvato il Sud” dal disastro"

Sono le Venti (Nove) - dal primo caso di Alzano Lombardo alla creazione della zona arancione : tutte le tappe del disastro in Val Seriana (Di martedì 21 aprile 2020) C’è un punto nodale su cui tutti concordano nell’analisi dei tragici numeri che arrivano, giorno dopo giorno, dalla Lombardia, la Regione più colpita dall’epidemia da Covid-19: qualcuno ha sbagliato. Non sappiamo ancora chi. Ma che ci siano delletà, è fuor di dubbio. Sia ben inteso: parliamo ovviamente dità – almeno in questa fase – politiche e amministrative, non giudiziarie che, semmai ci dovessero essere, seguiranno un percorso proprio, autonomo e indipendente. Ma è proprio per appurare le eventualità di gestione che la deputata lombarda M5S, Stefania Mammì (nella foto), ha presentato una corposa interrogazione rivolta al ministro della Salute, Roberto Speranza, e a quello per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Nell’atto, che La Notizia ha visionato, ...

Ruggero1991 : RT @sempreciro: Napoli ringrazia #Gallera per aver salvato il sud dal disastro: a Forcella sostituito il murales di San Gennaro con quello… - 1926_cri : RT @sempreciro: Napoli ringrazia #Gallera per aver salvato il sud dal disastro: a Forcella sostituito il murales di San Gennaro con quello… - klauspistolato : RT @anamoRacsecnarF: , Gallera: “Noi da Milano abbiamo salvato il Sud dal disastro' Ma questo è proprio deficiente. #Gallera https://t.co… - lucabalestrier3 : RT @sempreciro: Napoli ringrazia #Gallera per aver salvato il sud dal disastro: a Forcella sostituito il murales di San Gennaro con quello… - ILFENOMEN9O : RT @anamoRacsecnarF: , Gallera: “Noi da Milano abbiamo salvato il Sud dal disastro' Ma questo è proprio deficiente. #Gallera https://t.co… -