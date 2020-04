I carabinieri fermano la Messa. Ma Becciu: "Nessuno può farlo" (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Aloisi Messa sospesa a Cremona dai carabinieri. La diocesi predispone una multa per il prete e per i partecipanti, ma il cardinale Angelo Becciu ricorda come le celebrazioni non possano essere interrotte Un sacerdote della diocesi di Cremona ha celebrato giovedì scorso una Messa alla presenza di 13 fedeli. I carabinieri sono entrati in chiesa durante la celebrazione, invitando il prete a sospendere la funzione. L'episodio di cronaca ha alimentato una serie di polemiche. La "Messa proibita" rischia di rappresentare uno spartiacque nella storia delle disposizioni prese per evitare la diffusione del contagio. Intanto perché la diocesi - come raccontato su Avvenire - ha preso posizione. Al vescovo cremonese non è piaciuto il fatto che il consacrato ed fedeli si siano riuniti in un assembramento nonostante le restrizioni fossero chiare. E ora ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - i carabinieri lo fermano e lui si finge infermiere per evitare la multa

I carabinieri fermano un funerale e il prete parla di “Russia Sovietica”

Salerno - i carabinieri fermano sei persone sulla spiaggia (Di martedì 21 aprile 2020) Giuseppe Aloisisospesa a Cremona dai. La diocesi predispone una multa per il prete e per i partecipanti, ma il cardinale Angeloricorda come le celebrazioni non possano essere interrotte Un sacerdote della diocesi di Cremona ha celebrato giovedì scorso unaalla presenza di 13 fedeli. Isono entrati in chiesa durante la celebrazione, invitando il prete a sospendere la funzione. L'episodio di cronaca ha alimentato una serie di polemiche. La "proibita" rischia di rappresentare uno spartiacque nella storia delle disposizioni prese per evitare la diffusione del contagio. Intanto perché la diocesi - come raccontato su Avvenire - ha preso posizione. Al vescovo cremonese non è piaciuto il fatto che il consacrato ed fedeli si siano riuniti in un assembramento nonostante le restrizioni fossero chiare. E ora ...

antoninobill : RT @blogsicilia: Carabinieri fermano la Messa, per il sacerdote è 'abuso di potere' (VIDEO) - - LauraCarriesOn : Va a trovare il padre che sta morendo, i carabinieri lo fermano e gli fanno la multa - - infoitinterno : Va a trovare il padre che sta morendo, i carabinieri lo fermano e gli fanno la multa - _Carabinieri_ : RT @Viminale: Altre 390mila mascherine chirurgiche sequestrate nell'ultima settimana. Non si fermano i controlli delle #forzedipolizia in t… - blogsicilia : Carabinieri fermano la Messa, per il sacerdote è 'abuso di potere' (VIDEO) - -