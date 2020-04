Hunger Games | in arrivo film prequel tratto da The Ballad of Songbirds And Snakes

(Di martedì 21 aprile 2020)tornerà con ildedicato al presidente Snow e Francis Lawrence sarà regista di TheofAnd. TheofAnd, il romanzodella saga di, diventerà unprodotto da Lionsgate. L'annuncio anticipa di un mese la pubblicazione del libro, prevista per il 19 maggio negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Irlanda, Australia e Nuova Zelanda. Alla regia del nuovo tassello della saga dici sarà nuovamente Francis Lawrence che ha in precedenza firmato gli ultimi tre capitoli deicon star Jennifer Lawrence. La scrittrice Suzanne Collins si occuperà della sceneggiatura deldiin collaborazione con Michael Arndt (Little Miss Sunshine) e farà parte del ...

QuiMediaset_it : +++ Attenzione! Attenzione! Mediaset sta lavorando per provare a esaudire alcuni dei vostri desideri. A breve, acqu… - _diana87 : RT @stellifernox: Francis Lawrence dirigerà l'adattamento del prequel di Hunger Games e se si giocano bene anche questo *chef kiss* - thwipmaximoff : francis lawrence dirigerà l'adattamento del prequel di hunger games ???? - cinefilosit : Hunger Games: in lavorazione il film prequel #ILoveCinefilos - lovingbullshits : @Mrs_SpFRECCIA Sembra quella di Hunger Games (?) -

Era nell'aria già da un po' di tempo dopo l'ufficialità di un romanzo prequel della saga di Hunger Games, ma ora i fan possono finalmente gioire: The Ballad of Songbirds and Snakes diventerà un ...Francis Lawrence, che ha diretto tre dei film del franchise Lionsgate Hunger Games, tornerà a Panem per dirigere l’adattamento di The Ballad of Songbirds and Snakes, romanzo prequel della saga con ...