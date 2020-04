Gwyneth Paltrow mette all'asta l'abito degli Oscar 2000 per raccogliere fondi contro il Coronavirus (Di martedì 21 aprile 2020) La star di Hollywood Gwyneth Paltrow ha deciso di mettere all'asta l'abito indossato in occasione degli Oscar 2000 per sostenere la lotta contro il COVID-19. Gwyneth Paltrow ha deciso di unirsi alla causa contro il Coronavirus, pandemia che ha colpito tutto il mondo, vendendo all'asta il suo abito di Calvin Klein indossato in occasione degli Oscar 2000, per aiutare i medici e tutti coloro che sono in prima linea per combattere il virus. L'attrice ha deciso di unirsi alla #AllInChallenge, una sfida alla quale partecipano molte celebrità che vendono oggetti iconici, o anche il loro tempo, e il ricavato va a organizzazioni alimentari come No Kid Hungry e Meals on Wheels. A oggi, la sfida ha raccolto oltre $ 10 milioni. Gwyneth Paltrowha messo in ... Leggi su movieplayer Gwyneth Paltrow in quarantena si dedica alla cura della pelle

Ricrescita - pigiama e maschera per il viso : da Elena Santarelli a Gwyneth Paltrow - le vip in quarantena "al naturale"

Gwyneth Paltrow - all’asta (benefica) l’abito indossato agli Oscar del 2000 (Di martedì 21 aprile 2020) La star di Hollywoodha deciso dire all'l'indossato in occasioneper sostenere la lottail COVID-19.ha deciso di unirsi alla causail Coronavirus, pandemia che ha colpito tutto il mondo, vendendo all'il suodi Calvin Klein indossato in occasione, per aiutare i medici e tutti coloro che sono in prima linea per combattere il virus. L'attrice ha deciso di unirsi alla #AllInChallenge, una sfida alla quale partecipano molte celebrità che vendono oggetti iconici, o anche il loro tempo, e il ricavato va a organizzazioni alimentari come No Kid Hungry e Meals on Wheels. A oggi, la sfida ha raccolto oltre $ 10 milioni.ha messo in ...

RegalinoV : Le maschere beauty delle star in quarantena Ogni star ha il suo giorno preferito per fare la maschera di bellezza.… - infoitcultura : Ricrescita, pigiama e maschera per il viso: da Elena Santarelli a Gwyneth Paltrow, le vip in quarantena al naturale - infoitcultura : Gwyneth Paltrow, all asta (benefica) l abito indossato agli Oscar del 2000 - infoitcultura : Gwyneth Paltrow fa la maschera viso con gli occhiali: in quarantena si dedica alla cura della pelle - infoitcultura : Star in quarantena: Gwyneth Paltrow e la maschera in tessuto -