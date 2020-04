Decreto Aprile | scostamento bilancio “viaggia” insieme al DEF

Leggi su quifinanza

(Di martedì 21 aprile 2020) (Teleborsa) – Slitta a domani, mercoledì 22, la relazione del Governo per chiedere al Parlamento il deficit aggiuntivo necessario a finanziare le misure chiamate a sostenere l’economia contenute nel. E ci arriveràal Documento di economia e finanza (DEF), che fisserà il nuovo quadro macroeconomico – quest’anno necessariamente più complicato – tenendo conto degli effetti della crisi causati dalla pandemia che tiene in scacco il Paese ormai da due mesi. In un primo momento, il provvedimento sarebbe dovuto approdare in Consiglio dei Ministri ad inizio di settimana, ossia ieri, poi fonti di Governo hanno indirizzato nella direzione di un rinvio per “ragioni tecniche”.Con ogni probabilità, ci si avvia verso un Def “light” limitato al 2020-2021 dove verranno messe nero su ...