Coronavirus, Giuseppe Conte in Senato: la strategia del governo in 5 punti (Di martedì 21 aprile 2020) “Sulla risposta sanitaria il governo ha elaborato una strategia in cinque punti – sono le parole espresse in questo momento dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Aula al Senato, nel corso dell’informativa – Il primo è mantenere e far rispettare distanziamento sociale, promuovere utilizzo diffuso di dispositivi di protezione individuale fino a quando non disponibili terapia e vaccino“. +++ ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO +++ L'articolo Coronavirus, Giuseppe Conte in Senato: la strategia del governo in 5 punti proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost Coronavirus - Giuseppe Conte : il piano verrà applicato dal 4 Maggio

Coronavirus - il premier Giuseppe Conte : "Mi piacerebbe poter dire ripartiamo - ma sarebbe irresponsabile. Piano dettagliato entro fine settimana"

