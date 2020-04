Coronavirus, ancora troppi morti. Ma calano gli attualmente positivi (Di martedì 21 aprile 2020) Prosegue l’andamento positivo del contenimento dell’epidemia da Coronavirus anche se il dato delle vittime resta sempre allarmante. Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 534 persone (ieri le vittime erano state 454), arrivando a un totale di decessi 24.648. Secondo i dati diffusi oggi (21 aprile) dalla Protezione civile, i guariti raggiungono quota 51.600, per un aumento in 24 ore di 2.723 unità. Ieri, invece, erano state dichiarate guarite 1.822 persone. In terapia intensiva si trovano oggi 2471 persone, 102 meno di ieri. ancora ricoverate con sintomi 24134 persone, 772 meno di ieri, mentre la maggior parte dei positivi al covid-19 (81.104) si trovano in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi. I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2729. Dall’inizio dell’emergenza i casi totali sono 183.957 (+2.729). In tutto, ... Leggi su caffeinamagazine Mai così alto il numero di pazienti dimessi e guariti - oltre 2.700 nelle ultime 24 ore. I malati di Coronavirus calano a 107mila. Ma ci sono ancora centinaia di morti ogni giorno

Coronavirus - cala ancora il numero dei malati : 528 in meno in 24 ore. Record di guariti in un giorno. Ma i morti tornano sopra quota 500

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora più di mille tamponi testati ei positivi sono solo 51. Il totale delle Marche è 5.877/ I test in tutta Italia in tempo reale Corriere Adriatico Coronavirus, un caso positivo a Vicalvi: è un uomo di 63 anni ora allo Spaziani

Primo caso di positività al coronavirus a Vicalvi. A comunicarlo è stato il sindaco del paese Gabriele ... di rispettare tutte le precauzioni indicate dal governo, quelle igieniche ma, ancora di più, ...

Coronavirus, si ferma il numero dei positivi. Ancora due i decessi, otto i guariti

Sale a 126 il numero dei decessi di persone positive al Covid-19 in Valle d’Aosta. Decessi che ... I tamponi negativi diventano 3122 sui 4799 fino ad oggi effettuati, mentre i test ancora da refertare ...

