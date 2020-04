Conte prova a blandire l’opposizione E dai banchi del centrodestra salgono i cori

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 21 aprile 2020) “Ringrazio la maggioranza. I gruppi i parlamentare e i singoli senatori”. Applausi scontati. Fin qui Giuseppeva di plano. Dispensa parole scontate nei primi passaggi della sua informativa all’Aula di Palazzo Madama. Parole da manuale prima di affrontare il nodo incandescente della sua “apparizione” in Parlamento. La fase due dell’emergenza coronavirus. Il prossimo Consiglio europeo. I soldi da stanziare in deficit. Ma quandol’opposizione si scatenano le reazioni del. Leghisti in prima linea. Daidell’opposizione “vergogna!” In un momento così difficile desidero confermare la piena disponibilità al dialogo, mio e dell’intero governo, con le forze di opposizione. Il contributo di una opposizione responsabile troverà sempre ...