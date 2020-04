Comune: intera quota bilancio a nidi in convenzione (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Si e’ riunita stamattina on line la Commissione Scuola, presieduta da Teresa Zotta per trattare il tema dei nidi in convenzione, concessione e progetto di finanza. Come previsto dall’art. 48 del Decreto Cura Italia, Roma Capitale corrispondera’ ai nidi in convenzione l’intera quota prevista nel bilancio previsionale per queste spese e cioe’ lo stesso importo che gia’ i gestori fatturavano a febbraio, a fronte delle prestazioni rese in altra forma (didattica a distanza) mediante co-progettazione. “Sempre al lavoro per sostenere tutti, in questo momento di difficolta’ legato all’emergenza Covid-19. La nostra amministrazione sta agendo in base alle normative attualmente vigenti per offrire il massimo supporto ai gestori delle strutture. Inoltre, come amministrazione capitolina, abbiamo predisposto e presentato alla Camera ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 aprile 2020) Roma – Si e’ riunita stamattina on line la Commissione Scuola, presieduta da Teresa Zotta per trattare il tema deiin, concessione e progetto di finanza. Come previsto dall’art. 48 del Decreto Cura Italia, Roma Capitale corrispondera’ aiinl’prevista nelprevisionale per queste spese e cioe’ lo stesso importo che gia’ i gestori fatturavano a febbraio, a fronte delle prestazioni rese in altra forma (didattica a distanza) mediante co-progettazione. “Sempre al lavoro per sostenere tutti, in questo momento di difficolta’ legato all’emergenza Covid-19. La nostra amministrazione sta agendo in base alle normative attualmente vigenti per offrire il massimo supporto ai gestori delle strutture. Inoltre, come amministrazione capitolina, abbiamo predisposto e presentato alla Camera ...

giorgio_gori : Sono 1890 i buoni spesi erogati dal Comune di #Bergamo a famiglie in grave difficoltà economica, per complessivi 64… - DannyArmellini4 : RT @PantheonVerona: Il professor Andrea Crisanti, invitato in conferenza stampa dal Presidente Zaia, ha annunciato lo studio scientifico su… - PantheonVerona : Il professor Andrea Crisanti, invitato in conferenza stampa dal Presidente Zaia, ha annunciato lo studio scientific… - bushido01 : Come non aveva senso chiudere un singolo comune vero? Meglio aspettare e dover chiudere l'intera regione e poi l'in… - YouLabPistoia : RT @SanGiorgioPT: Nuovo percorso di lettura e visione in cui abbiamo immaginato di tenervi compagnia, dalla sveglia al dopocena, dal giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune intera Comune: intera quota bilancio a nidi in convenzione RomaDailyNews Fano #PERLEDONNE, parte la campagna di comunicazione per tutelare le donne vittime di violenza domestica

Fano, 20 aprile 2020 – Sindaco, Assessora Pari Opportunità, Conferenza delle Donne Elette, tutti i gruppi Consigliari e l’intera Giunta partecipano al video istituzionale in ... L’Assessorato Pari ...

Il caos del calcio italiano: sta messo così male che fallisce se non gioca 12 partite

Teme l'ondata di sdegno che lo renderebbe impopolare qualora permettesse a un'accolita di ricchi, privilegiati e strapagati (è questa la percezione comune dei calciatori ... Verrà messa in quarantena ...

Fano, 20 aprile 2020 – Sindaco, Assessora Pari Opportunità, Conferenza delle Donne Elette, tutti i gruppi Consigliari e l’intera Giunta partecipano al video istituzionale in ... L’Assessorato Pari ...Teme l'ondata di sdegno che lo renderebbe impopolare qualora permettesse a un'accolita di ricchi, privilegiati e strapagati (è questa la percezione comune dei calciatori ... Verrà messa in quarantena ...