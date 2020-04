Cislago: non può pagare la Tari, fa le pulizie per il Comune (Di martedì 21 aprile 2020) Nel Comune di Cislago è stato applicato per la prima volta il baratto amministrativo: facendo lavori utili, un cittadino è riuscito a saldare il suo debito della tassa rifiuti. Poiché indigente, non era in grado di pagare la Tari del 2018, pari a 223 euro, né quella del 2019, pari a 206 euro: così ha … L'articolo Cislago: non può pagare la Tari, fa le pulizie per il Comune proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di martedì 21 aprile 2020) Neldiè stato applicato per la prima volta il baratto amministrativo: facendo lavori utili, un cittadino è riuscito a saldare il suo debito della tassa rifiuti. Poiché indigente, non era in grado diladel 2018, pari a 223 euro, né quella del 2019, pari a 206 euro: così ha … L'articolo: non puòla, fa leper ilproviene da Il Notiziario.

