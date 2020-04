Billie Eilish in live con una fan italiana che non parla inglese è la cosa più bella che vedrai oggi (Di martedì 21 aprile 2020) Ieri Billie Eilish ha tenuto una diretta su Instagram dove ha interagito con un po’ di fan, fra cui anche una sua fanpage gestita da una ragazza italiana. Quando Billie Eilish ha accettato la richiesta della live insieme alla fan, la ragazza – non parlando inglese – è andata nel panico e, cercando di formulare una frase di senso compiuto usando Google Translate, ha dato il meglio di sé: “One moment, one second! Le voglio dire una cosa in inglese ma non la trovo, ecco, spetta eh. Finalli..Come si dice?”. Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram Tagga una fan di Billie Eilish per dirle ASPE EH UAN SECOND. cc. Twitter @ FlowerForHaz Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 20 Apr 2020 alle ore 5:34 PDT Come già scritto nei commenti al video incriminato, la parte ... Leggi su bitchyf Together at Home : le esibizioni di Jennifer Lopez - Taylor Swift e Billie Eilish

Billie Eilish si arrende agli haters : “Non posso vincere”

Il nostro corpo e quello che indossiamo non definisce chi siamo : lo dice Billie Eilish e lo crediamo anche noi (Di martedì 21 aprile 2020) Ieriha tenuto una diretta su Instagram dove ha interagito con un po’ di fan, fra cui anche una sua fanpage gestita da una ragazza. Quandoha accettato la richiesta dellainsieme alla fan, la ragazza – nonndo– è andata nel panico e, cercando di formulare una frase di senso compiuto usando Google Translate, ha dato il meglio di sé: “One moment, one second! Le voglio dire unainma non la trovo, ecco, spetta eh. Finalli..Come si dice?”. Ecco il video: Visualizza questo post su Instagram Tagga una fan diper dirle ASPE EH UAN SECOND. cc. Twitter @ FlowerForHaz Un post condiviso da BitchyF.it (@bitchyf.it) in data: 20 Apr 2020 alle ore 5:34 PDT Come già scritto nei commenti al video incriminato, la parte ...

wireditalia : L'evento curato da Lady Gaga ha visto alternarsi performance di leggende come Rolling Stones, Paul McCartney, Elton… - team_world : Anche Liam Payne, Niall Horan, Taylor Swift e Billie Eilish tra i tantissimi protagonisti del concerto virtuale più… - team_world : One World: #TogetherAtHome ?? Ecco come seguire pre-show e show, un’intera nottata in compagnia di tantissimi ospi… - _sunxmoonx : RT @cucchiaia: Giorno 20 aprile salvo: Billie Eilish fa una live su instagram e chiama una fan italiana che non sa l’inglese e mentre cerca… - aairam1 : RT @cucchiaia: Giorno 20 aprile salvo: Billie Eilish fa una live su instagram e chiama una fan italiana che non sa l’inglese e mentre cerca… -