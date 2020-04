Andrea Denver senza freni su Adriana Volpe: “Se fosse stata single…” (Di martedì 21 aprile 2020) La grande amicizia nata tra Andrea Denver e Adriana Volpe è stato uno dei tormentoni cardine di questo GF Vip. Il giovane modello, arrivato come outsider in un’edizione ricca di personaggi noti della tv italiana, ha stretto fin da subito un rapporto di grande affetto con la conduttrice; nonostante l’apparente improbabilità della coppia, tra differenza di età e di notorietà all’interno del mondo dello spettacolo, sono stati in molti a sperare che qualcosa di più potesse nascerne. Ne è convinto anche Denver, che si è confessato senza peli sulla lingua nel corso di una diretta social con la redazione di Chi Magazine. “Gli anni per me non contano, mi piaceva come persona”: Andrea Denver fa contenti i fan, rivelando tutto del suo rapporto con Adriana Volpe “Io l’ho detto più volte anche ad ... Leggi su velvetgossip Andrea Denver : “Già l’anno scorso Damante mi parlava di Giulia De Lellis - l’ha sempre amata”

