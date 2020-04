Virus | triplicata la mortalità per infarto e i medici avvertono | Così

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Lavinia Greci Lo studio del centro cardiologico Monzino conferma la diminuzione delle procedure salvavita, perché le persone per di contrarre il Covid-19 non vanno in ospedale o arrivano in condizioni già critiche. Numeri preoccupanti anche in altri Paesi Dall'inizio dell'epidemia causata dal nuovo corona, in Italia, è quasila; peracuto e sono diminuite del 40% le procedure salvavita di cardiologia interventistica. Il motivo? Molte persone cercano di evitare gli ospedali per paura di infettarsi e se questa tendenza dovesse continuare si potrebbero contare più morti perrispetto a quelli direttamente associati al Covid-19. A dimostrarlo sono le stime e le previsioni di uno studio basato sull'esperienza clinica del Centro cardiologico Monzino di Milano, che avrebbe confermato anche analoghi dati ...