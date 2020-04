Tragedia in Sardegna, boccone le va di traverso mentre mangia: donna muore soffocata (Di lunedì 20 aprile 2020) Tragedia nella città del Medio Campidano di Villacidro: inutili i soccorsi immediati del 118. Erano circa le 13. Alla 63enne, che stava pranzando, il cibo è rimasto bloccato in gola. Pare che non ci fossero altri familiari presenti, è stato un passante a dare l'allarme. Leggi su fanpage Crolla ponte in Sardegna : tragedia sfiorata - salve due persone

