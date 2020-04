Serie A, i dubbi di Acerbi sulla ripartenza: “Evitare i contatti? Non gioco. No al ritiro di 2-3 mesi” (Di lunedì 20 aprile 2020) Si parla tanto di ripartenza della Serie A ma c’è chi, come Francesco Acerbi, nutre parecchi dubbi su alcuni aspetti. Il difensore della Nazionale italiana e della Lazio ne ha parlato ai microfoni di ‘Radio anch’io sport’, su Rai Radio 1: “Non credo che si possa tornare in campo senza contatti fisici, altrimenti non sarebbe calcio. Va bene giocare senza spettatori, vanno bene tutti i controlli. Ma senza contatti, senza contrasti, non è possibile. A queste condizioni non ci penso nemmeno a ricominciare”. Qualcuno ha proposto di giocare il campionato nell’arco dell’anno solare, ma Acerbi è scettico anche su questa ipotesi: “Sono supposizioni, secondo me è un po’ difficile. C’è l’Europeo. Io spero che questa epidemia finisca prima possibile, per poi ripartire normalmente ... Leggi su calcioweb.eu Serie A - pronti a ripartire : i dubbi e il borsino delle squadre

