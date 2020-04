PS5: il tasto 'Create' del DualSense sarà uno 'strumento di modifica in tempo reale'? (Di lunedì 20 aprile 2020) Secondo Tidux, insider del settore, il pulsante "Create" sul DualSense di PS5 dovrebbe funzionare in modo simile all'opzione Condividi sul DualShock 4, ma offre una serie di nuove interessanti funzionalità.Una delle più grandi aggiunte è il Creation Studio, che apparentemente si comporta come uno "strumento di editing in tempo reale" che è disponibile all'istante non appena schiaccerete il tasto. "Allora, che succede con il pulsante Create?" scrive su Twitter l'insider. "Funziona praticamente come il pulsante Condividi di oggi, ma una novità è Creation Studio, un'app istantanea quando volete usarla. In pratica è uno strumento di modifica in tempo reale a portata di mano, ricorda la Shadowplay di NVIDIA".Il controller DualSense è stato presentato all'inizio di questo mese e, sebbene il suo design sia simile al DualShock 4, sono ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 20 aprile 2020) Secondo Tidux, insider del settore, il pulsante "" suldi PS5 dovrebbe funzionare in modo simile all'opzione Condividi sul DualShock 4, ma offre una serie di nuove interessanti funzionalità.Una delle più grandi aggiunte è il Creation Studio, che apparentemente si comporta come uno "di editing inreale" che è disponibile all'istante non appena schiaccerete il. "Allora, che succede con il pulsante?" scrive su Twitter l'insider. "Funziona praticamente come il pulsante Condividi di oggi, ma una novità è Creation Studio, un'app istantanea quando volete usarla. In pratica è unodiinreale a portata di mano, ricorda la Shadowplay di NVIDIA".Il controllerè stato presentato all'inizio di questo mese e, sebbene il suo design sia simile al DualShock 4, sono ...

