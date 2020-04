Non giocate con le aziende Serve un piano riaperture

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Pier Luigi Del Viscovo La riapertura non è un gesto di entusiasmo, ma un progetto sui cui risultati impegnarsi. Non si riapre perché la gente non ne può più. Non si riapre perché l'economia è al collasso. Non si riapre perché lo dicono i medici La riapertura non è un gesto di entusiasmo, ma un progetto sui cui risultati impegnarsi. Non si riapre perché la gente non ne può più. Non si riapre perché l'economia è al collasso. Non si riapre perché lo dicono i medici. Certo, la regressione della pandemia è una condizione necessaria, ma non sufficiente. Chi ha il governo della cosa pubblica non può limitarsi a fissare un giorno sul calendario, sulle indicazioni degli scienziati. Deve mettere in campo tutte le azioni indispensabili affinché la festa non si ...