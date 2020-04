Michelle Hunziker trasloca in Inghilterra | Legami segreti con la Regina Elisabetta (Di lunedì 20 aprile 2020) Michelle Hunziker sta curando dei progetti a lunga scadenza che prevederebbero anche un imminente trasloco in Inghilterra? La nazione è molto cara alla showgirl svizzera da quando la figli Aurora ha intrapreso la sua relazione con Goffredo che da anni, come Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, ha deciso di continuare lì i suoi studi. … L'articolo Michelle Hunziker trasloca in Inghilterra Legami segreti con la Regina Elisabetta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Michelle Hunziker si riscopre parrucchiera in quarantena : “È la mia nuova forma di relax”

Quanto guadagna Michelle Hunziker? Una delle più ricche d’Italia

Michelle Hunziker trasgredisce le regole : un pranzo Reale! (Di lunedì 20 aprile 2020)sta curando dei progetti a lunga scadenza che prevederebbero anche un imminente trasloco in? La nazione è molto cara alla showgirl svizzera da quando la figli Aurora ha intrapreso la sua relazione con Goffredo che da anni, come Sara Daniele, figlia di Pino Daniele, ha deciso di continuare lì i suoi studi. … L'articoloincon laproviene da www.meteoweek.com.

ClarabellaBest : Leggi 'Michelle Hunziker e la quarantena (immaginaria) con la royal family' su Mediaset Play - Eli_Maiets : Vorrei essere in casa con Michelle Hunziker e tutta la sua banda, ma@mi sa che l’avevo già detto - teinaaaaa : sta notte ho dormito solo due ore perché non riuscivo a smettere di pensare a michelle hunziker - CaffeFou : 'Sono entrata nel mondo dello spettacolo da dietro', Michelle Hunziker scherza con Fabio Volo sui social sul suo es… - laberty95 : Ma voglio anche io passare la quarantena in una reggia come quella degli Hunziker/Trussardi con Michelle che mi vie… -