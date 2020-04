Libri erotici | i 9 migliori per una sessualità più appagante

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 20 aprile 2020): in principio furono le 50 sfumature di grigio? Diciamo, piuttosto, che le avventure sessuali di Christian Grey hanno fatto da trampolino di lancio per una rinnovata curiosità verso i. Sì, perché leggere racconti o romanzi a sfondo sessuale fa bene in camera da letto. Accendono il desiderio, innescano l'eccitazione e stimolano le fantasie. Soprattutto se si leggono in coppia, magari ad alta voce. C’è sempre qualcosa da imparare sulla sfera sessuale e se le basi, bene o male, le conosciamo tutti, per renderla davvero piacevole, per comprendere meglio come soddisfare i nostri desideri e come soddisfare quelli del partner, bisogna approfondire. Un libro può dare spunti molto interessanti. E in alcuni di questi si possono trovare alcuni consigli meticolosamente studiati, e provati soprattutto, capaci di ...