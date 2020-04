La App è stata scelta ma manca ancora il parere del Garante della privacy (Di lunedì 20 aprile 2020) Di 'contact tracing' in funzione anti Covid 19 si parla da settimane. Ma la scelta di “Immuni”, l'App che dovrebbe consentire il tanto atteso ‘tracciamento', non sembra aver fugato completamente dubbi e perplessità. Il ministro della Salute invita a non giudicarla una “mossa salvifica”, diverse forze politiche invocano la necessità di un confronto in Parlamento, lo stesso Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica promette di occuparsene già nella seduta di mercoledì trattandosi di “materia afferente alla sicurezza nazionale". E al di là delle specifiche tecniche, ancora abbastanza nebulose, manca anche il parere formale del Garante della privacy, Antonello Soro. parere che in realtà al momento non è stato ancora richiesto. Solo su base volontaria Nell'audizione davanti alla ... Leggi su agi Antonella Elia massacra mezza casa del GF Vip : “Lo odio. Gli avrei tirato una testata e strappato i capelli”

Emergenza Covid-19 - controlli a tappeto a Bari e provincia - posti di blocco su statale 16 e 199 sanzioni

Palazzo Chigi ha scelto quale App sarà utilizzata per monitorare i contagi. Si chiamerà “Immuni” ed è stata ideata gratuitamente da una software house milanese (Di lunedì 20 aprile 2020) Di 'contact tracing' in funzione anti Covid 19 si parla da settimane. Ma ladi “Immuni”, l'App che dovrebbe consentire il tanto atteso ‘tracciamento', non sembra aver fugato completamente dubbi e perplessità. Il ministroSalute invita a non giudicarla una “mossa salvifica”, diverse forze politiche invocano la necessità di un confronto in Parlamento, lo stesso Comitato parlamentare per la sicurezzaRepubblica promette di occuparsene già nella seduta di mercoledì trattandosi di “materia afferente alla sicurezza nazionale". E al di là delle specifiche tecniche,abbastanza nebulose,anche ilformale del, Antonello Soro.che in realtà al momento non è statorichiesto. Solo su base volontaria Nell'audizione davanti alla ...

rtl1025 : ?? Dopo i problemi di privacy, quelli di cybersicurezza per #Zoom. La popolare app di videoconferenze, che ha regist… - marcocappato : Nel giorno in cui è stata selezionata la #app nazionale per il tracciamento, mi è arrivato l'sms che invita a scari… - BullaPupa : RT @MunaronLuisella: Swami poccola pittina ha solo un anno ed è stata buttata in strada dopo percorse che l'hanno quasi tramortita, ora sta… - rcarangelo : RT @Agenzia_Italia: #Immuni La #app per il tracciamento è stata scelta ma manca ancora il parere del #garante della #privacy - Agenzia_Italia : #Immuni La #app per il tracciamento è stata scelta ma manca ancora il parere del #garante della #privacy -

Ultime Notizie dalla rete : App stata Dieci domande sull'applicazione di tracciamento alle quali il Governo deve ancora dare risposta DDay.it - Digital Day Spostamenti limitati per chi non scarica Immuni. L'ipotesi del governo per incentivare l'uso della app

La app Immuni, intanto, è finita sotto la lente del Copasir ... Immuni, creata dalla Bending spoons di Milano, è stata scelta dal Gruppo di lavoro nominato dalla ministra per l’Innovazione, Paola ...

La App è stata scelta ma manca ancora il parere del Garante della privacy

Di 'contact tracing' in funzione anti Covid 19 si parla da settimane. Ma la scelta di “Immuni”, l’App che dovrebbe consentire il tanto atteso ‘tracciamento’, non sembra aver fugato completamente dubbi ...

La app Immuni, intanto, è finita sotto la lente del Copasir ... Immuni, creata dalla Bending spoons di Milano, è stata scelta dal Gruppo di lavoro nominato dalla ministra per l’Innovazione, Paola ...Di 'contact tracing' in funzione anti Covid 19 si parla da settimane. Ma la scelta di “Immuni”, l’App che dovrebbe consentire il tanto atteso ‘tracciamento’, non sembra aver fugato completamente dubbi ...