Inter | Standard and Poor’s riduce il rating del bond a B+

Standard and Poor's rivede al ribasso il rating del bond dell'Inter da 300 milioni di euro, inserendo inoltre il rating in CreditWatch negativo (cioè potrebbe essere ulteriormente rivisto al ribasso nel caso in cui la pandemia possa causare danni operativi e finanziari permanenti al calcio italiano), per gli effetti della pandemia del Coronavirus.

