Immuni, spostamenti limitati per chi non scarica l’app: l’idea (Di lunedì 20 aprile 2020) Il governo vaglia la possibilità di limitare gli spostamenti di coloro che non scaricheranno l’app Immuni sul proprio smartphone L’Italia, attualmente ancora in modalità lockdown, sta però iniziando a pensare ad una Fase 2. Il governo pare riponga molta fiducia sull’app Immuni che è stata creata dalla Bending spoons di Milano e si propone di … L'articolo Immuni, spostamenti limitati per chi non scarica l’app: l’idea proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - spostamenti limitati per chi non scaricherà l'app "immuni"

Caciara inutile per app Immuni anti Coronavirus : voci su download obbligatorio o spostamenti limitati

Spostamenti limitati per chi non scarica Immuni. L'ipotesi del governo per incentivare l'uso della app (Di lunedì 20 aprile 2020) Il governo vaglia la possibilità di limitare glidi coloro che non scaricheranno l’appsul proprio smartphone L’Italia, attualmente ancora in modalità lockdown, sta però iniziando a pensare ad una Fase 2. Il governo pare riponga molta fiducia sull’appche è stata creata dalla Bending spoons di Milano e si propone di … L'articoloper chi nonl’app: l’idea proviene da www.inews24.it.

rscano : Se la notizia è vera, più che installare l'app prevedo che gli italiani acquisteranno la forca. IMMUNI: chi non sc… - denik229 : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… - FcaPitti : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… - wrtl33t : RT @CesareSacchetti: Avevano detto che scaricare l'app Immuni sarebbe stato su base volontaria. Ma quello che non hanno detto è che chi non… - rizla887 : Coronavirus, fase 2: senza la app 'Immuni' gli spostamenti saranno limitati - -