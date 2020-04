Il Presidente delle vittime del Trivulzio a TPI: “Aiutateci, vogliamo la verità sui contagi e i morti nella RSA” (Di lunedì 20 aprile 2020) “Il nostro è un grido di aiuto, dateci una mano affinché arrivi alle orecchie delle istituzioni, perché nessuno finora ci ha dato una risposta. I nostri anziani sono la nostra storia e la nostra memoria, non delle righe del bilancio regionale. Sono uomini e donne che ci hanno dato la vita. vogliamo essere sicuri che ricevano le cure di cui hanno bisogno, vogliamo un commissario che prenda in mano la situazione del Pio Albergo Trivulzio e consenta di garantire la salute di tutti gli ospiti, perché abbiamo paura che la situazione sia fuori controllo”. Sono decisamente toccanti i contenuti dell’intervista con Alessandro Azzoni, portavoce del Comitato “Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio”. Imprenditore di 45 anni, Azzoni era da tempo impegnato nel sociale, ma certamente avrebbe fatto a meno del suo più ... Leggi su tpi Vicepresidente FIFA : «Difficile vedere partite delle nazionali prima del 2021»

Bari, 20 aprile 2020. Covid19: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che ...

I dati sono stati comunicati poco prima delle 18 dai responsabili di Regione Liguria ... Inoltre, è bene precisare che secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli: “avere ...

