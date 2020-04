Il Coronavirus colpisce più bimbi del previsto: “Per uno in terapia intensiva, infetti altri 2.381” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il Coronavirus colpisce i bambini più di quanto si immaginasse e il numero dei contagi potrebbe essere di molto superiore a quanto riportato finora. Lo ha dimostrato uno studio pubblicato sul Journal of Public Health Management and Practice dall’Università della Florida del Sud (Usf) e dall’Istituto femminile per l’indagine sociale indipendente (Wiise). Per ogni bimbo che necessita di terapia intensiva per Covid-19, emerge dall’analisi, ce ne sarebbero altri 2.381 infettati dal virus. Un calcolo che segue un rapporto del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie su oltre 2.100 piccoli contagiati proprio in Cina. Secondo il registro Virtual Picu (Pediatric Intensive Care Units) Systems, 74 bambini negli Stati Uniti sono stati ammessi nelle terapie intensive pediatriche tra il 18 marzo e il 6 aprile per Covid-19, e altri ... Leggi su tpi Il Coronavirus colpisce più bimbi del previsto : “Per uno in terapia intensiva - infetti altri 2.381”

