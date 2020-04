I fratelli Zingaretti si raccontano: “Nostra madre sfuggì ad Auschwitz” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel corso di un racconto sulle pagine di Repubblica del 2013, i fratelli Luca, Nicola e Angela Zingaretti avevano voluto raccontare come loro madre, all’età di 7 anni, fosse riuscita da sola a sfuggire ad Auschwitz, il tristemente noto campo di concentramento nel corso della II Guerra Mondiale. La famiglia Zingaretti “Il 16 ottobre di 70 anni fa oltre 1000 ebrei, tra cui 200 bambini, furono rastrellati tra le strade di Roma e deportati ad Auschwitz. Tra loro anche Ester Della Torre, la nostra bisnonna. Nostra madre, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori. Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo”. Inizia così il racconto di Luca, Nicola e Angela Zingaretti su come loro madre sia riuscita a sopravvivere alla strage. Pur non essendo una famiglia puramente ebrea, “ai nazifascisti questo ... Leggi su thesocialpost Fratelli d’Italia : “Zingaretti continua a sfornare nomine malgrado il drammatico momento” (Di lunedì 20 aprile 2020) Nel corso di un racconto sulle pagine di Repubblica del 2013, iLuca, Nicola e Angelaavevano voluto raccontare come loro, all’età di 7 anni, fosse riuscita da sola a sfuggire ad Auschwitz, il tristemente noto campo di concentramento nel corso della II Guerra Mondiale. La famiglia“Il 16 ottobre di 70 anni fa oltre 1000 ebrei, tra cui 200 bambini, furono rastrellati tra le strade di Roma e deportati ad Auschwitz. Tra loro anche Ester Della Torre, la nostra bisnonna. Nostra, quasi per caso, si salvò dalla deportazione, con la sorella e i genitori. Grazie a questo caso, noi oggi esistiamo”. Inizia così il racconto di Luca, Nicola e Angelasu come lorosia riuscita a sopravvivere alla strage. Pur non essendo una famiglia puramente ebrea, “ai nazifascisti questo ...

gli intrecci che esistono in una comunità”, hanno quindi raccontato i fratelli Zingaretti. Per poi aggiungere: “Il 16 ottobre del 1943 è tra noi, nelle vittime, nei non nati, nelle famiglie distrutte, ...

Prestito fantasma e imprese bloccate. Il sito FareLazio è in panne. “Ennesimo fallimento Zingaretti”

“Non sono bastate le nostre ripetute denunce nelle quali segnalavamo le criticità di una piattaforma non all’altezza – interviene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia ... il sito farelazio.it ...

"Non sono bastate le nostre ripetute denunce nelle quali segnalavamo le criticità di una piattaforma non all'altezza – interviene il consigliere regionale di Fratelli d'Italia ... il sito farelazio.it ...