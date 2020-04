Grandi PIOGGE | anche NUBIFRAGI e severi TEMPORALI

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 20 aprile 2020) Siamo entrati nel vivo di quella che si preannuncia un'ondata di maltempo tipicamente primaverile. Al di là delle dinamiche bariche che la stanno scatenando, in termini di effetti puramente meteo climatici la possiamo annoverare tra le classiche configurazioni di aprile. La discesa di aria fredda nord atlantica sulla Penisola Iberica ha rinvigorito un vortice depressionario secondario, vortice che proprio in queste prime ore settimanali si sta dirigendo lentamente sul Canale di Sardegna. In realtà, volendo essere ancora più precisi, tra Spagna e Marocco si è aperta una falla che continuerà a calamitare affondi ciclonici e da qui a mercoledì registreremo il passaggio di due forti perturbazioni. La prima, quella indicata, sta transitando in queste ore. La seconda transiterà tra martedì e mercoledì. Entrambe ...