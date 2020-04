Earth Day: 5 serie per ambientalisti (convinti e non) (Di lunedì 20 aprile 2020) Mentre ce ne stiamo chiusi in quarantena, le tartarughe tornano a riprodursi sulle spiagge svuotate dai turisti, l’inquinamento causato dallo smog cala e all’alba – nel silenzio provocato dalla mancanza di traffico – si può udire il canto di una miriade di uccelli. A guardare la situazione da questo punto di vista, sembra proprio che il momento contingente faccia bene all’ambiente, specie dopo il fallimento della Conferenza sul clima di Madrid dello scorso dicembre, che aveva decretato il disimpegno di Usa, Giappone, Brasile e Australia (poi devastata dagli incendi provocati dai cambiamenti climatici) nella difesa del pianeta. In onore dell’Earth Day, la Giornata della Terra che si celebra il 22 aprile, ecco alcune serie che ispirano un sano quanto necessario ambientalismo e mostrano che cosa ci aspetta se non salveremo la Terra da noi ... Leggi su wired Earth Day 2020 : il 22 aprile il 50esimo anniversario della giornata mondiale della Terra

Giornata Mondiale della Terra : #OnePeopleOnePlanet - maratona online per il 50° Earth Day

M_Grazia09 : RT @lacittanews: La Giornata della Terra, o Earth day, si celebra il 22 aprile in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sul… - ansa2030 : Earth day: 50 anni di lotta per la terra, maratona online. Il 'papà' Hayes, negli anni 70 il nostro new deal ambien… - Affaritaliani : Earth Day 2020, Sky: programmazione speciale: da La Donna Elettrica a... - piercrilu : Da domani 21 aprile maratona a sostegno della 50° Giornata Internazionale della Terra (Earth Day) promossa da Zero… - rossidav : RT @ParcoMonviso: Dopodomani, martedì 22 aprile, ricorre la cinquantesima edizione dell’Earth Day, la Giornata della Terra istituita dall’… -