Coronavirus, i carabinieri lo fermano e lui si finge infermiere per evitare la multa (Di lunedì 20 aprile 2020) In provincia di Milano uno scherzo di cattivo gusto ai danni delle forze dell’ordine sta per costare caro ad un operaio. L’uomo, un operaio di Varese, era stato fermato ad un posto di blocco a Turbigo per un normale controllo. Alla richiesta della giustificazione per il suo spostamento da parte dei carabinieri, l’uomo si è spacciato per un infermiere di ritorno dopo uno sfiancante turno in ospedale. Gli agenti, in buona fede, hanno creduto alle sue parole e lo hanno anche ringraziato per il suo impegno contro il Covid-19. L’uomo, divertito per essere riuscito a ingannare l’Arma, ha subito postato il video dell’accaduto sul suo profilo social. Ecco le parole vergognose che sono state usate per descrivere l’accaduto: “Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno ... Leggi su bigodino Coronavirus - fermato dai carabinieri si finge infermiere e poi si vanta su Facebook. Rintracciato e denunciato

Coronavirus - fermato dai carabinieri si finge infermiere e posta il video su Facebook : multato e denunciato

Delirio da Coronavirus - si sdraia nuda sul cofano dei carabinieri (Video) (Di lunedì 20 aprile 2020) In provincia di Milano uno scherzo di cattivo gusto ai danni delle forze dell’ordine sta per costare caro ad un operaio. L’uomo, un operaio di Varese, era stato fermato ad un posto di blocco a Turbigo per un normale controllo. Alla richiesta della giustificazione per il suo spostamento da parte dei, l’uomo si è spacciato per undi ritorno dopo uno sfiancante turno in ospedale. Gli agenti, in buona fede, hanno creduto alle sue parole e lo hanno anche ringraziato per il suo impegno contro il Covid-19. L’uomo, divertito per essere riuscito a ingannare l’Arma, ha subito postato il video dell’accaduto sul suo profilo social. Ecco le parole vergognose che sono state usate per descrivere l’accaduto: “Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale. Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno ...

Agenzia_Ansa : Voleva lasciarlo e l'ha uccisa. Lei lo stava ospitando per le restrizioni dovute all'emergenza #Coronavirus #ANSA - Corriere : Controlli dei carabinieri nelle ditte: «Il 9% dei lavoratori era in “nero”» - repubblica : Coronavirus, i carabinieri cercano di interrompere messa nel Cremonese: ma don Lino si rifiuta. Multa per i 15 pres… - EnzoCosini : RT @CesareSacchetti: Hanno fatto irruzione in chiesa. Inseguivano dei pericolosi criminali in fuga? No, i carabinieri sono entrati per inte… - Mania48Mania53 : RT @CesareSacchetti: Hanno fatto irruzione in chiesa. Inseguivano dei pericolosi criminali in fuga? No, i carabinieri sono entrati per inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus carabinieri Coronavirus, il video dei carabinieri di Napoli: "Possiamo aiutarvi" Sky Tg24 Parroco multato, celebrava funerale con 13 persone in chiesa: «Ampiamente distanziate tra loro» Video

Un altro parroco multato. Stavolta perchè c'era troppa gente al funerale nonostante i divieti dell'emergenza coronavirus: ben 13 persone tutte distanziate tra loro, provviste di dispositivi, ...

Bologna, denunciato uomo che si masturbava su un’infermiere

La ragazza, che sta combattendo contro il Covid-19, doveva sopportare anche questa pratica davvero vergognosa. Così il cittadino indiano la salutava anche con il bacio e con il sorriso al rientro a ...

Un altro parroco multato. Stavolta perchè c'era troppa gente al funerale nonostante i divieti dell'emergenza coronavirus: ben 13 persone tutte distanziate tra loro, provviste di dispositivi, ...La ragazza, che sta combattendo contro il Covid-19, doveva sopportare anche questa pratica davvero vergognosa. Così il cittadino indiano la salutava anche con il bacio e con il sorriso al rientro a ...