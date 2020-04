Assiste una paziente e torna a casa, infermiere multato dalla polizia: “È un trasgressore” (Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Fermato per i controlli di routine dalla polizia in piazza Medaglie d’Oro a Napoli dopo essere stato a casa di una paziente, è stato multato perché giudicato in giro senza un valido motivo lavorativo. E’ la storia di un infermiere napoletano che ha raccontato lo spiacevole episodio. La testimonianza è stata raccolta dalla pagina Facebook, Insurgencia. Di seguito il racconto: “Premesso che faccio l’infermiere domiciliare e il mio lavoro mi piace molto, da quando è iniziata la pandemia del COV-19 ho continuato ad effettuare prestazioni a domicilio dotandomi dei dpi specifici e facendo un anamnesi telefonica del paziente prima di recarmi al suo domicilio. Infatti in questa situazione così particolare, di paura, di rischio, mi stanno contattando pazienti, amici o conoscenti che mi ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Ischia : cinque contagiati in una struttura assistenziale

