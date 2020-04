Aristide Malnati e la malattia | “Mi ha angustiato ma ha anche formato | devo quasi

(Di lunedì 20 aprile 2020) L'archeologo finalista del Grande Fratello Vip 2020 è tornato a parlare dellaneurologica che ha segnato la sua infanzia e giovinezza, in occasione di un'ospitata a Live - Non è la D'Urso. Una patologia che, racconta, provocava "movimenti improvvisi" e che lo ha afflitto per molti anni.

Methamorphose30 : RT @diegodemme4: Ecco il riassunto del GfVip di Aristide Malnati #gfvip #LiveNoneLadUrso - diegodemme4 : Ecco il riassunto del GfVip di Aristide Malnati #gfvip #LiveNoneLadUrso - clocchan : Ieri ho iniziato The office e Dwight di faccia mi ricorda troppo Aristide Malnati AHAHAH - frances33439335 : RT @dna_nel: @GF_diretta PAOLA DI BENEDETTO 10 PAOLO CIAVARRO 9 SOSSIO ARUTA 8 PATRICK PUGLIESE 8 ARISTIDE MALNATI 8.5 ANTONELLA ELIA 5 CLI… - dna_nel : @GF_diretta PAOLA DI BENEDETTO 10 PAOLO CIAVARRO 9 SOSSIO ARUTA 8 PATRICK PUGLIESE 8 ARISTIDE MALNATI 8.5 ANTONELLA… -

Ultime Notizie dalla rete : Aristide Malnati

Tv Fanpage

Aristide Malnati è tornato a parlare dei problemi di salute accusati a partire dall'infanzia, nel corso della puntata di Live – Non è la D'Urso del 19 aprile, in cui è intervenuto in studio.Protagonista indiscussa e discussa della quarta edizione del Grande Fratello Vip, la Elia si è classificata quarta a pari merito con Patrick Ray Pugliese e Aristide Malnati. L'ex ragazza di "Non e la ...