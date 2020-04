Alessandra, la tranviera uccisa a colpi di fucile dal compagno che ospitava: il dolore dei colleghi (Di lunedì 20 aprile 2020) Alessandra Cità, tranviera 47enne di Atm a Milano, è l'ultima vittima di femminicidio in Italia. Ieri notte il compagno che Alessandra stava ospitando nella sua casa ad Albignano di Truccazzano, Antonio Vena, le ha sparato un colpo di fucile alla testa al culmine di un litigio per gelosia. I due stavano insieme da 9 anni, vedendosi per lo più nei fine settimana. Nel passato dell'uomo due denunce per violenza da parte dell'ex moglie. Il dolore dei colleghi di Alessandra: "Un fiore di donna, leale con chiunque". Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020)Cità,47enne di Atm a Milano, è l'ultima vittima di femminicidio in Italia. Ieri notte ilchestava ospitando nella sua casa ad Albignano di Truccazzano, Antonio Vena, le ha sparato un colpo dialla testa al culmine di un litigio per gelosia. I due stavano insieme da 9 anni, vedendosi per lo più nei fine settimana. Nel passato dell'uomo due denunce per violenza da parte dell'ex moglie. Ildei colleghi di: "Un fiore di donna, leale con chiunque".

