Al Bano a La vita in diretta: “Sono con Loredana Lecciso. Niente gossip” (Di lunedì 20 aprile 2020) La vita In diretta, Al Bano Carrisi: “Sono con Loredana Lecciso. Niente gossip però” Prima puntata della settimana per Lorella Cuccarini e Alberto Matano con la loro trasmissione La vita In diretta. Trasmissione che è stata aperta con un ospite piuttosto importante: Al Bano Carrisi definito dai due conduttori “Il leone di Cellino San Marco“, infatti proprio da qui era direttamente in collegamento e ci ha raccontato della sua quarantena. Il cantante ha spiegato che il fatto di starla vivendo in campagna è un fatto molto positivo poiché può tenersi impegnato grazie al giardinaggio. E all’ironica affermazione del conduttore: “Noi ti vediamo solo soletto ma sappiamo che Cellino è più affollata che mai“ Al Bano prontamente ha risposto: “Mi raccomando Niente gossip” riferendosi a ciò ... Leggi su lanostratv Albano Carrisi - novità clamorosa : c’è il ritorno di fiamma?

Per Al Bano vita da contadino a Cellino tra la preghiera e la forza ritrovata nei piccoli gesti lancia un messaggio di speranza

Lunga vita ai pirati - nell'indifferenza generale i ladri di giornali ci rubano il futuro (Di lunedì 20 aprile 2020) LaIn, AlCarrisi: “Sono congossip però” Prima puntata della settimana per Lorella Cuccarini e Alberto Matano con la loro trasmissione LaIn. Trasmissione che è stata aperta con un ospite piuttosto importante: AlCarrisi definito dai due conduttori “Il leone di Cellino San Marco“, infatti proprio da qui eramente in collegamento e ci ha raccontato della sua quarantena. Il cantante ha spiegato che il fatto di starla vivendo in campagna è un fatto molto positivo poiché può tenersi impegnato grazie al giardinaggio. E all’ironica affermazione del conduttore: “Noi ti vediamo solo soletto ma sappiamo che Cellino è più affollata che mai“ Alprontamente ha risposto: “Mi raccomandogossip” riferendosi a ciò ...

MazzaliVanna : RT @RaiRadio2: «Con Mariano eravamo fratelli dal 1964. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato questo virus… - RaiRadio2 : «Con Mariano eravamo fratelli dal 1964. È andato in clinica per vedere come stava la sua prostata, si è beccato que… - infoitcultura : Coronavirus, grave lutto per Al Bano: ‘Ci ha lasciato la vita’, le parole da brividi - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Al Bano - É la mia vita 2012 su Radio Italia Charleroi -

Ultime Notizie dalla rete : Bano vita Al Bano a La vita in diretta: “Sono con Loredana Lecciso. Niente gossip” LaNostraTv Al Bano a La vita in diretta: “Sono con Loredana Lecciso. Niente gossip”

Prima puntata della settimana per Lorella Cuccarini e Alberto Matano con la loro trasmissione La Vita In Diretta. Trasmissione che è stata aperta con un ospite piuttosto importante: Al Bano Carrisi ...

Speranza: «Ancora troppi decessi, il calcio non è la priorità»

Tiene ancora banco la ripresa della Serie A: «Sono un grande appassionato di calcio ma con più di quattrocento morti al giorno, con sincerità, è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico ...

Prima puntata della settimana per Lorella Cuccarini e Alberto Matano con la loro trasmissione La Vita In Diretta. Trasmissione che è stata aperta con un ospite piuttosto importante: Al Bano Carrisi ...Tiene ancora banco la ripresa della Serie A: «Sono un grande appassionato di calcio ma con più di quattrocento morti al giorno, con sincerità, è l’ultimo problema di cui possiamo occuparci. Lo dico ...