Venti suggerimenti per una perfetta videoconferenza

(Di domenica 19 aprile 2020) Maledetto virus. Stremato da maratone on-line, pupille stanche e cuore addolorato, ho ritenuto giunto il momento di fissare regole certe per Videconference in ambiente domestico. Il mancato rispetto della confetiquette provoca, infatti, disorientamento, quindi disapprovazione da parte degli altri utenti, a seguire nausea, irritabilità, eruzioni cutanee, solitamente seguite da isolamento del soggetto che ne è stato causa, sino alla sua completa emarginazione social e alla perdita del lavoro. Uscirne indenni è facile. Basta seguire poche e semplici regole. Buona lettura. E sistematevi i capelli.1. Vestiti, lavati, vestiti anche sotto, please. E lavati anche sotto, non si sa mai. Da evitare come il contagio: tuta, maglione con zip, maglietta con scritta spiritosa, sciallone, ciabatte, zoccoli. Piedi nudi e calzini ammessi. Giacca e cravatta a casa, inguardabili.2. ...