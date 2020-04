Uccide la compagna con un fucile a pompa dopo due settimane di quarantena insieme

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 19 aprile 2020) E’ ancora una storia di violenza contro le donne quella che dobbiamo raccontarvi in questa domenica di metà aprile. Ci si prepara alla fase 2 in Italia ma al momento, molte coppie sono costrette a convivere forse anche quando uno dei due non lo vorrebbe. E pare che Alessandra non volesse più stare con il suo compagno. La convivenza forzata in questi giorni di emergenza a causa del Covid 19 l’aveva forse portata a prendere una decisione, quella di lasciare Antonio. Una decisione che l’uomo non poteva digerire e per questo, questa notte, ha impugnato une l’ha uccisa. Un colpo secco alla testa. Poi si è presentato dai Carabinieri per raccontare quello che aveva fatto. Purtroppo quando i soccorsi sono arrivati ad Albignano, frazione di Truccazzano in provincia di Milano, per la donna non c’era più nulla da fare. I ...