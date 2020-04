SONO CRISTIANO, RESTO A CASA! (Di domenica 19 aprile 2020) Anche per un non credente vedere le chiese chiuse sicuramente sarà un qualcosa di strano. Infatti, Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha decretato la sospensione su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Ma alcuni fedeli non ci stanno e hanno iniziato a fare delle lamentele, e per questo, qualche parroco ha fatto una "strappo alla regola" che poi, come abbiamo notato nei vari servizi giornalistici, qualche prete ne ha pagato (...) - Religione / Religione, Cristianesimo, Bibbia, Vangelo, Coronavirus Leggi su feedproxy.google Coronavirus - lutto per Cristiano Malgioglio : “Sono addolorato”

SONO CRISTIANO - RESTO A CASA!

Cristiano Ronaldo : figli e moglie - chi sono i familiari del calciatore (Di domenica 19 aprile 2020) Anche per un non credente vedere le chiese chiuse sicuramente sarà un qualcosa di strano. Infatti, Presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha decretato la sospensione su tutto il territorio nazionale tutte le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. Ma alcuni fedeli non ci stanno e hanno iniziato a fare delle lamentele, e per questo, qualche parroco ha fatto una "strappo alla regola" che poi, come abbiamo notato nei vari servizi giornalistici, qualche prete ne ha pagato (...) - Religione / Religione, Cristianesimo, Bibbia, Vangelo, Coronavirus

stesco74 : RT @SkySport: L'Atletico è la sua 'vittima' preferita Ma sono 12 le squadre mai battute da Ronaldo in carriera Le ricordi? ? - UnUltras : @tuttosport Lo dico da juventino, il fenomeno era uno solo. Poi che Cristiano sia un grandissimo giocatore non ci sono dubbi - DrewsVrnch : RT @SkySport: L'Atletico è la sua 'vittima' preferita Ma sono 12 le squadre mai battute da Ronaldo in carriera Le ricordi? ? - SkySport : L'Atletico è la sua 'vittima' preferita Ma sono 12 le squadre mai battute da Ronaldo in carriera Le ricordi? ?… - elytonni : @tuttosport Sono d'accordo. Si chiama Cristiano. L'altro non è più in attività!!! -

Ultime Notizie dalla rete : SONO CRISTIANO SONO CRISTIANO, RESTO A CASA! AgoraVox Italia Coronavirus, ripresa Juventus: ecco la decisione di Cristiano Ronaldo

CORONAVIRUS JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus non ha ancora convocato i suoi calciatori per rientrare dall'estero in vista del ritorno agli allenamenti che, secondo i piani delle istituzioni ...

RACCONIGI/ La comunità musulmana raccoglie fondi per sostenere l'emergenza Covid-19

Grazie di cuore a tutti". Questo il messaggio sui social dell'associazione che dal 2009 opera per promuove la comprensione reciproca tra il mondo musulmano e l’Occidente e il dialogo islamo-cristiano.

CORONAVIRUS JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La Juventus non ha ancora convocato i suoi calciatori per rientrare dall'estero in vista del ritorno agli allenamenti che, secondo i piani delle istituzioni ...Grazie di cuore a tutti". Questo il messaggio sui social dell'associazione che dal 2009 opera per promuove la comprensione reciproca tra il mondo musulmano e l’Occidente e il dialogo islamo-cristiano.