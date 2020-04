Programmi TV di stasera, lunedì 20 aprile 2020. Su Canale5 in 1^Tv «Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald» (Di lunedì 20 aprile 2020) Johnny Depp in Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald Rai1, ore 21.40: Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte - Replica Film Tv di Alberto Sironi del 2006, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Montalbano, insieme alla sua fidata squadra di amici e colleghi del Commissariato di Vigata, questa volta è alle prese con un caso particolarmente intricato: il costruttore edile Girolamo Cascio viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici dell’uomo. Fra questi spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, appena uscito di prigione dopo una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso però non sembra così scontata. Rai2, ... Leggi su davidemaggio Programmi TV di stasera - domenica 19 aprile 2020. Su Rete4 Antonio Banderas in «The Legend of Zorro»

Stasera in TV 19 Aprile : film e programmi

Stasera in TV 19 Aprile 2020 : cosa vedere - programmazione film - serie e programmi da vedere oggi (Di lunedì 20 aprile 2020) Johnny Depp in- I Crimini di Grindelwald Rai1, ore 21.40: Il Commissario Montalbano – Il gioco delle tre carte - Replica Film Tv di Alberto Sironi del 2006, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: Montalbano, insieme alla sua fidata squadra di amici e colleghi del Commissariato di Vigata, questa volta è alle prese con un caso particolarmente intricato: il costruttore edile Girolamo Cascio viene trovato morto sul ciglio di una strada. Montalbano non crede alla tesi dell’incidente e comincia ad indagare fra i possibili nemici dell’uomo. Fra questi spicca la figura di un altro costruttore, Rocco Pennisi, concorrente di Cascio, appena uscito di prigione dopo una condanna di vent’anni per l’omicidio del suo socio Giacomo Alletto. Ma la soluzione del caso però non sembra così scontata. Rai2, ...

infoitcultura : Programmi tv stasera prima serata e film domenica 19 aprile 2020 - infoitcultura : Stasera in TV 19 Aprile: film e programmi - infoitcultura : Stasera in tv 19 aprile 2020. Tutti i film ed i programmi tv - ilSignorLupo : @Terra2itter Sì, i programmi TV per ritardati esistono ancora. Infatti ho letto che stasera andrà in onda Gil(l)ettee, il peggio di un uomo. - bnotizie : Stasera in TV 19 Aprile: film e programmi -