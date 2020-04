Paura nel Sannio: trema la terra in provincia, scossa di magnitudo 2.3 (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutotrema ancora la terra nel Sannio. Questa volta l’epicentro è Buonalbergo, comune che dista una ventina di chilometri dal capoluogo sannita Benevento. Alle ore 17:18 la terra ha tremato, magnitudo calcolata di 2.3 ad una profondità di 35 km. Al momento non si registrano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata ben avvertita anche in diversi comuni limitrofi. L'articolo Paura nel Sannio: trema la terra in provincia, scossa di magnitudo 2.3 proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Scossa da 4 di magnitudo nel pavese : la paura per un sisma arriva fino a Milano – dopo la scossa di Piacenza

Terremoto - paura in Puglia : scossa nella notte nel Foggiano [MAPPE e DETTAGLI]

"Non è facile". Paura nel Regno Unito per William e Kate : le voci sulla salute mentale della coppia (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoancora lanel. Questa volta l’epicentro è Buonalbergo, comune che dista una ventina di chilometri dal capoluogo sannita Benevento. Alle ore 17:18 lahato,calcolata di 2.3 ad una profondità di 35 km. Al momento non si registrano danni a persone o cose, anche se laè stata ben avvertita anche in diversi comuni limitrofi. L'articolonellaindi2.3 proviene da Anteprima24.it.

FiorellaMannoia : OGNUNO È COSÌ PICCOLO COME LA PAURA CHE PROVA, E COSÌ GRANDE COME IL NEMICO CHE SI SCEGLIE. Nel suo Paese se ne sce… - SaveChildrenIT : Luis #Sepulveda ci ha insegnato che si può imparare a volare anche quando abbiamo paura. Le avversità della vita c… - Rvaticanaitalia : Il #papa a Santa Marta: “Preghiamo per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle case di riposo… - nothingjsreal : RT @awkmen: Avete mai notato che i Beatles non pubblicano nuova musica da quando Nino D'Angelo nel 1989 ha deciso che Let it Be doveva esse… - cookiessg : RT @awkmen: Avete mai notato che i Beatles non pubblicano nuova musica da quando Nino D'Angelo nel 1989 ha deciso che Let it Be doveva esse… -