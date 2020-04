Pasqua ortodossa con il coronavirus | i festeggiamenti delle Chiese ortodosse

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 aprile 2020) La scorsa settimana il mondo cattolico ha festeggiato la, ma questa domenica sono lea celebrare la Resurrezione. Anche lasarà segnata dalle misure di contenimento per il, con alcuni importanti riti che si sono svolti alla presenza dei soli esponenti del clero. Lesaranno chiuse nella maggior parte dei Paesi ortodossi, come Russia e Romania. Restrizioni ai fedeli sono state date dal Patriarca di Costantinopoli e dalla Chiesagreca. Gerusalemme, il rito del Fuoco Sacro con ilLeorientali seguono il calendario giuliano, a differenza dei cattolici che hanno quello gregoriano. Proprio per questo c’è la discrepanza nei giorni in cui si celebra la. Ieri nella Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme si è svolto il rito del Fuoco Sacro, ...