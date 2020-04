Oroscopo di Paolo Fox, dal 20 al 26 Aprile: classifica della settimana (Di domenica 19 aprile 2020) Una nuova settimana sta per iniziare, e non può che essere ricca di sorprese secondo le previsioni astrologiche. Vediamo quindi l’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 20 al 26 Aprile, secondo la classifica stilata dall’astrologo. Oroscopo della settimana: buona settimana per Toro, Gemelli Bilancia e Capricorno La settimana si prospetta a cinque stelle per quattro dei dodici segni, quali cioè Toro, Gemelli, Bilancia e Capricorno. Toro. La settimana per te indica l’arrivo del Sole nel segno, passando per Urano. Non sarà dunque influenzabile la dissonanza di Saturno. Gli astri sono in posizione particolare ti invitano per questo a dire addio al passato e volgare pagina. Hai bisogno di progredire, andare avanti, e per farlo devi rinunciare a qualcosa. Per l’amore, sei in bilico, a volte la tua possessività infatti yi porta a creare ... Leggi su nonsolo.tv La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox : previsioni astrali valide dal 20/04/2020 al 26/04/2020

