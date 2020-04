Lockdown, perché i prezzi di frutta e verdura sono alle stelle (Di domenica 19 aprile 2020) L’emergenza coronavirus, che – ormai è chiaro – grava sulle tasche degli italiani per le misure restrittive a contrasto dell’emergenza sanitaria, pesa anche sul carrello della spesa. L’allarme l’ha lanciato Coldiretti, secondo cui i prezzi di frutta e verdura sarebbero saliti a un tasso di 40 volte superiore all’inflazione. L’analisi di Coldiretti “Sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione a marzo si evidenziano” aumenti “nel carrello della spesa sulla frutta del 3,7%, con punte del 4% per le mele e del 4,1% per le patate, a fronte del dato medio sull’inflazione in discesa allo 0,1%”, denuncia l’associazione. Secondo l’analisi condotta con Ixé, quasi quattro aziende ortofrutticole su dieci (38%) sono in difficoltà “anche per il cambiamento delle ... Leggi su quifinanza Perchè una proroga del lockdown dopo il 3 maggio è impensabile

