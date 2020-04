Icardi Juventus, adesso è davvero possibile: la cifra shock dell’affare (Di domenica 19 aprile 2020) Icardi Juventus – Mauro Icardi è finito da tempo nel mirino della Juventus. Il centravanti albiceleste adesso sarebbe a un passo dai bianconeri, con questi ultimi pronti ad aggiudicarsi a prezzo stracciato il bomber attualmente al Psg. Che assist a Paratici! Poche settimane fa sembrava davvero tortuosa la strada per arrivare a “Maurito”, ma ora tutto diventa più fattibile. I motivi sono chiarissimi, con la dirigenza che sfrutta l’occasione a suo vantaggio. Icardi Juve: cifre e dettagli dell’affare Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “Il Giornale” adesso Icardi sarebbe stato svalutato rispetto al suo valore effettivo. Con l’emergenza del coronavirus il prezzo del cartellino non è più stato gonfiato e ora il calciatore potrebbe approdare alla Continassa per la modica cifra di 20- 25 milioni. Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza Icardi Juventus - la Gazzetta rivela : “Ecco chi è il club rivale nell’affare”

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato - l'Atletico prepara l'offerta : contatti avviati

sscalcionapoli1 : RAI, Venerato a CN24: “Milik, braccio di ferro Napoli-Juventus: valutazione da 50 milioni, no a contropartite! Smen… - cutolotto : RT @90ordnasselA: “Grana Icardi, l'Inter dovrà accontentarsi di molto meno di quanto aveva previsto.Alla fine andrà alla Juventus per 20/25… - AndreaMagico94 : RT @90ordnasselA: “Grana Icardi, l'Inter dovrà accontentarsi di molto meno di quanto aveva previsto.Alla fine andrà alla Juventus per 20/25… - calciomercatoit : ???#Juventus e #Inter, dribbling di #WandaNara sul futuro di #Icardi: 'Quante domande, mamma mia!' ??#CMITmercato ??… - infoitsport : Calciomercato, Icardi: alla Juventus a prezzo di saldo! -