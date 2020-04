F1, GP Cina virtuale 2020: Charles Leclerc va a caccia del bis, Italia protagonista con Antonio Giovinazzi e Ciro Immobile (Di domenica 19 aprile 2020) Si preannuncia una gara estremamente intensa ed interessante quella che andrà in scena questa sera a partire dalle ore 19.00 sul tracciato virtuale di Shanghai nel terzo appuntamento stagionale del Campionato di Formula 1 Esports 2020. Col passare delle settimane la start list dei Gran Premi presenta un numero sempre maggiore di piloti ufficiali di Formula 1 attirati da questo mondo e vogliosi di gareggiare con i propri rivali sul videogioco F1 2019 in attesa di scendere per davvero in pista, Coronavirus permettendo. Quest’oggi saranno ben 7 i protagonisti provenienti direttamente dal Mondiale di Formula 1 reale a partire dal vincitore del Gran Premio d’Australia, il monegasco Charles Leclerc. Il giovane talento della Ferrari si è subito ambientato egregiamente su questa piattaforma di gioco ben figurando nelle varie corse disputate nell’ultimo periodo, ... Leggi su oasport F1 in tv oggi - GP Cina virtuale 2020 : orario - programma - streaming - palinsesto SKY

Formula 1 virtuale - secondo appuntamento in Cina : orario e info streaming

Il Gran Premio virtuale di Cina vedrà la partecipazione di Lando Norris e Carlos Sainz (esordio assoluto per l’iberico) per la McLaren, di George Russell e Nicholas Latifi per la Williams, oltre a ...

Virtual GP | Cina F1 2020: la diretta della gara [ VIDEO ]

In diretta dal Virtual Circuit di Shanghai in Cina, gratis per voi il VIDEO e i commenti scritti e in audio (via Radio LiveGP) e tutte le ultime notizie sulla terza gara virtuale della stagione 2020 ...

