Coronavirus, virus nato in laboratorio? Il Codacons presenta un esposto alla Magistratura (Di domenica 19 aprile 2020) La spinosa questione della possibile origine del Coronavirus da un laboratorio finisce sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco. Il Codacons ha presentato infatti un esposto alla Magistratura chiedendo di valutare tutti gli elementi che sollevano dubbi sulla vicenda e impongono verifiche approfondite. “Il virus Sars-cov-2 potrebbe essere stato creato in laboratorio o forse prelevato da un pipistrello portato in laboratorio e poi sfuggito al controllo degli scienziati cinesi -si legge nell’esposto dell’associazione- di conseguenza rimettendo in discussione o rendendola compatibile con la realtà anche la tesi fortemente sostenuta dalla comunità scientifica secondo la quale l’attuale Coronavirus, abbia origine naturale”. La risposta a tale questione, per il Codacons, “è di rilevante importanza ai ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - sindaco Barnini : ” Empoli città pilota per ripresa delle scuole”

Brusaferro (Iss) : «Ecco come il coronavirus cambierà la nostra vita»

Coronavirus - scoperto focolaio a Madeira : a 20 Km c’è la casa di Cristiano Ronaldo (Di domenica 19 aprile 2020) La spinosa questione della possibile origine delda unfinisce sul tavolo del Procuratore della Repubblica di Milano Francesco Greco. Ilhato infatti unchiedendo di valutare tutti gli elementi che sollevano dubbi sulla vicenda e impongono verifiche approfondite. “IlSars-cov-2 potrebbe essere stato creato ino forse prelevato da un pipistrello portato ine poi sfuggito al controllo degli scienziati cinesi -si legge nell’dell’associazione- di conseguenza rimettendo in discussione o rendendola compatibile con la realtà anche la tesi fortemente sostenuta dcomunità scientifica secondo la quale l’attuale, abbia origine naturale”. La risposta a tale questione, per il, “è di rilevante importanza ai ...

matteosalvinimi : “Il complottista è colui che nasconde la verità. Credo che in questo caso sia il governo di Pechino che ha nascosto… - fattoquotidiano : Coronavirus, Galli su La7: “Sanità va governata diversamente. Conte deve programmare coesistenza armata, e non paci… - TizianaFerrario : Un mondo nuovo.Governanti imprenditori cittadini leggete le proposte di Yunus, inventore del microcredito x i pover… - Notiziedi_it : Coronavirus, Wuhan si difende: «Il virus non è partito da noi» - Calma_Piatta_ : La fame o il virus Bisogna trovare una soluzione. Non c'è solo Wall Street -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virus Noi stiamo a casa. Diario italiano. Coronavirus, sono positiva, convivo con un virus subdolo e l’anima ferita Corriere della Sera Coronavirus e fase 2, la frenata del governo: aprire tutto ora è una follia

Nella prima fase della riapertura dopo la fase acuta dell'emergenza coronavirus, dal 4 maggio e non prima come vorrebbero alcuni governatori ... Ma a Palzzo Chigi avvertono: «Non roviniamo tutti i ...

Regionali Campania 2020, domani la data in Consiglio dei ministri: pressing per luglio

«In autunno potrebbe esserci un ritorno del virus e una campagna elettorale lunghissima in una crisi sanitaria economica e sociale non farebbe bene al Paese», spiega ieri il presidente della Liguria.

Nella prima fase della riapertura dopo la fase acuta dell'emergenza coronavirus, dal 4 maggio e non prima come vorrebbero alcuni governatori ... Ma a Palzzo Chigi avvertono: «Non roviniamo tutti i ...«In autunno potrebbe esserci un ritorno del virus e una campagna elettorale lunghissima in una crisi sanitaria economica e sociale non farebbe bene al Paese», spiega ieri il presidente della Liguria.