VincenzoDeLuca : ?? #CORONAVIRUS: se dovessimo avere una fuga in avanti da parte di regioni che hanno ancora un elevato livello di co… - NicolaPorro : Stiamo assistendo a scene in cui il cittadino si sostituisce all’autorità e pensa, non si sa bene in base a quale d… - ricpuglisi : Supponete di essere un paese con capitale Mosca e che ha antipatia per l'Unione Europea. Supponete che il partito… - BarneyBlues : RT @SerieA: Con la giusta misura, di prepotenza o con doppio tocco. Quale preferite? #SerieATIM #WeAreCalcio - mercuryjoonie : Con quale italiano l'ho scritto -

Ultime Notizie dalla rete : Con quale Con quale sicurezza torneremo a lavorare? Vanity Fair.it Il 25 aprile di La Russa: diventi la giornata di tutti i caduti, anche del coronavirus

"Questa mattina, con una diretta Facebook insieme a Edoardo Sylos Labini e ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato una proposta rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest’anno ...

Lunga vita alla controcultura filotedesca

Con la lettera di Giuliano Ferrara di questa settimana sulla Germania, in occasione della quale, grazie alla libertà di un uomo senza criterio e nel bel mezzo dell’ennesima bufera antiteutonica, ...

"Questa mattina, con una diretta Facebook insieme a Edoardo Sylos Labini e ad alcuni parlamentari abbiamo avanzato una proposta rivolta a tutti, senza distinzioni politiche e culturali: da quest’anno ...Con la lettera di Giuliano Ferrara di questa settimana sulla Germania, in occasione della quale, grazie alla libertà di un uomo senza criterio e nel bel mezzo dell’ennesima bufera antiteutonica, ...