Con la scusa del coronavirus vogliono regolarizzare tutti gli immigrati

carlogubi : Perché lavoratori chiedono aiuti? Perché non hanno risparmi. Perché non hanno risparmi? Perché hanno compresso i sa… - LucaBizzarri : @BarillariM5S Scusa una domanda: ma che c’entra il 5G con questa situazione? - mante : Ho pensato che i tempi difficili che stiamo vivendo richiedessero un po’ di moderazione. Così ho pensato di twittar… - giovann92669360 : RT @francescatotolo: Il governo @GiuseppeConteIT ha già pronta la bozza per regolarizzare i 600mila clandestini che si trovano in Italia, c… - MaurizioTorchi2 : RT @Filippob8: La Protezione Civile con la scusa dell'emergenza virus, è diventata un'agenzia di collocamento per clandestini con il solo… -

Con scusa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Con scusa