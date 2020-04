Christian De Sica in difficoltà a Domenica In. Mara Venier: “Un disastro!” (Di domenica 19 aprile 2020) Mara Venier sul collegamento con Christian De Sica a Domenica In: “Un disastro!” Nuova puntata di Domenica In oggi 19 aprile: se le prime puntate erano considerate anomale per via dei vari collegamenti e dell’assenza del pubblico, ora sembra quasi la normalità. Prima dell’arrivo di Amadeus e Giovanna Civitillo in collegamento per parlare del Festival di Sanremo (che sembra essere andato in onda un anno fa, invece di due mesi) Mara Venier ha ospitato Christian De Sica per parlare della sua quarantena in campagna. Appunto per questo la connessione non è stata delle migliori e molto spesso il collegamento ha avuto delle difficoltà tecniche. Le parole di Mara Venier: “Un disastro! Il collegamento con De Sica è stato un disastro”. Christian De Sica interrotto a Domenica In: “Mi sta chiamando Massimo Boldi” La ... Leggi su lanostratv Christian De Sica : chi è - età - carriera - curiosità e vita privata dell’attore

